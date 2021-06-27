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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'e Avrupa kulüpleri talip oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'e Avrupa kulüpleri talip oldu!

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Fatih Yiğit Şanlıtürk'e Avrupa kulüpleri talip oldu!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A Takım kadrosunda yer alan ve U19'da da forma giyen Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü Avrupa ekipleri takibe aldı. Menajeri Cihan Ercüment'ten açıklama geldi.

Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezon maç kadrolarına dahil olan genç oyuncu Fatih Yiğit Şanlıtürk, antrenmanlardaki ve U19'daki performansı ile de öne çıkmıştı. Fatih Yiğit Şanlıtürk 7 kez resmi maçta kadroya girerken iki maçta da süre aldı.

Sarı-lacivertli takımda orta sahasının geleceği olarak görülen 18 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'dan takımlar takibe aldı. Konuyla ilgili Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün menajeri Cihan Ercüment'ten açıklama geldi. Ajansspor'a konuşan Cihan Ercüment, "Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün Avrupa takımları tarafından takip edildiğini biliyoruz. Fatih'in hedefi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etmek ve A Milli Takım 'da formasını giymek." dedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçenin genç futbolcusu Fatih Yiğit Şanlıtürke Avrupa kulüpleri talip oldu

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