Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'den Maximiliano Romero sürprizi!
Vedat Muriqi'nin ayrılması halinde yeni bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme son olarak Maximiliano Romero ismi geldi.
Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'de forvet transferi konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takım için gündeme gelen son isim 21 yaşındaki Arjantinli forvet Maximiliano Romero oldu.
Arjantin basınının haberine göre Fenerbahçe, bonservisi PSV'de bulunan Romero için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini düşünüyor.
İki sezon önce Velez Sarsfield'dan PSV'ye 10 milyon euroya transfer olan Maximiliano Romero, geçen sezonu eski takımı Velez'de kiralık geçirmişti.
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