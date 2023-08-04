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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

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#Transfer#Fenerbahçe#Jorginho
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeden Jorginho hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 21:17

Süper Lig'de transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, orta saha arayışları kapsamında İtalyan yıldız Jorginho'yu gündemine aldı.

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Orta sahaya yıldız bir transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Arsenal'ın İtalyan futbolcusu Jorginho'yu gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, Arsenal'a Jorginho'nun durumunu sordu.

Arteta'nın yeni sezon planlarında olmayan Jorginho, kulübüne bu yaz takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

DEVRE ARASINDA 11 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

2018 yılında Napoli'den Chelsea'ye 57 milyon euro karşılığında transfer olan Jorginho, geride kalan sezonun ara transfer döneminde Arsenal'a 11.3 milyon euro bonservis karşılığında imza atmıştı.

DEV BAŞARILAR KAZANDI

31 yaşındaki Jorginho'nun kariyerinde büyük başarılar bulunuyor. Napoli ile İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa sevinci yaşayan Jorginho, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

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2021 yılında İtalya ile EURO 2020'yi kazanan yıldız futbolcu, aynı yıl UEFA Yılın Futbolcusu ödülüne de layık görülmüştü.

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#Transfer#Fenerbahçe#Jorginho

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