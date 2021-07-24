Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kadroyu daraltıyor! 4 ayrılık daha kapıda...

Spor Arena - Süleyman Arat - Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kadrodaki şişkinliği ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Topuk Yaylası’nda 5 genç isimle yolları ayıran Portekizli teknik adam dün de Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin’i takımın dışına alarak ikinci adımı attı.

3 TRANSFERLE MEVCUT KADRONUN SAYISI 33 OLACAK

Dün sabah yapılan antrenmana aralarında Enner Valencia, Arda Güler, kaleci Ertuğrul Çetin ve Nabil Dirar’ın da bulunduğu 28 futbolcu katılırken, Euro 2020 izni bitmeyen Zanka ve İtalya’da kulüp arayan Diego Perotti’yle birlikte bu sayı 30’a ulaşıyor.

Yapılması planlanan 3 yeni transferle birlikte sarı lacivertli takımdaki bu sayının 33’e çıkması bekleniyor.

8+6’YA iNMESi GEREKEN YABANCIDA DA FAZLALIK VAR

Fenerbahçe, TFF’ye en az 4’ü 1997’den sonra doğan, yine en az 14’ü Türk Milli Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip ve 14 yabancı (8+6) 28 oyuncu bildirmek durumunda. Buna göre kadrosunda halen 1 yabancı futbolcu fazlalığı bulunan Fenerbahçe’nin 3 de yabancı transfer etmesi durumunda en az 4 yabancı ile daha vedalaşması gerekiyor.

ADEMi VE THiAM’DAN SONRA KiMiNLE VEDALAŞILACAK?

Kemal Ademi ve Mame Thiam’ın kadronun dışında yer almasına rağmen Fenerbahçe’nin halen kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyor. İşte sarı lacivertlilerin yabancıları: Gustavo, Szalai, Caulker, Tisserand, Lemos, Novak, Pelkas, Sosa, Osayi-Samuel, Valencia, Samatta, Zajc, Dirar, Zanka, Perotti.