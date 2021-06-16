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Futbol
Haber Giriş: 16.06.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Lucien Favre...

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Son Dakika Transfer Haberi: Fenerbahçe'de flaş teknik direktör kararı! Lucien Favre...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Rafael Benitez'den sonra Lucien Favre de yüksek bütçe isteyince anlaşma gerçekleşmedi. Tecrübeli hocanın hem kontrat şartları hem de istediği transfer bütçesi ağır olunca Başkan Ali Koç bu transferden vazgeçti.

Teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Rafael Benitez'den sonra Lucien Favre de yüksek bütçe isteyince anlaşma gerçekleşmedi.
Sabah'ın haberine göre; İsviçreli teknik adam, daha önce yapılan görüşmelerde düşünmek için süre istemişti. Beklenen yanıt dün geldi. Tecrübeli hocanın hem kontrat şartları hem de istediği transfer bütçesi ağır olunca Başkan Ali Koç bu transferden vazgeçti.

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