Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar'ın yeni takımını duyurdular

Spor Arena Dış Haber | Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından Fenerbahçe'de gözden düşen Nabil Dirar için ayrılık vakti yaklaşıyor...

Belçika basınının haberine göre 34 yaşındaki futbolcu Antwerp veya Anderlecht'e transfer olacak.

Dirar'ın bir ara Club Brugge'un da gündemine geldiği ancak Belçika ekibinin daha sonradan bu transferden vazgeçtiği belirtildi.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!