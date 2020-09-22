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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar'ın yeni takımını duyurdular
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Haber Giriş: 22.09.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar'ın yeni takımını duyurdular

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Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar'ın yeni takımını duyurdular
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Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Nabil Dirar için Belçika'dan yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Spor Arena Dış Haber | Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından Fenerbahçe'de gözden düşen Nabil Dirar için ayrılık vakti yaklaşıyor...

Belçika basınının haberine göre 34 yaşındaki futbolcu Antwerp veya Anderlecht'e transfer olacak.

Dirar'ın bir ara Club Brugge'un da gündemine geldiği ancak Belçika ekibinin daha sonradan bu transferden vazgeçtiği belirtildi.

Son Dakika Transfer Haberi | Fenerbahçede ayrılık Nabil Dirarın yeni takımını duyurdular

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