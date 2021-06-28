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Futbol
Haber Giriş: 28.06.2021 - 18:08 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de ayrılık! Kasımpaşa'nın yolunu tuttu

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Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de ayrılık! Kasımpaşa'nın yolunu tuttu

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan formayı bir türlü alamayan ve sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sona eren Harun Tekin, bir başka İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sona eren milli kaleci Harun Tekin'in yeni adresi netleşti.

Tecrübeli file bekçisi, bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçede ayrılık Kasımpaşanın yolunu tuttu

2018 yılında Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Harun Tekin, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kalesini 8 maçta korudu ve 9 gol yedi.

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçede ayrılık Kasımpaşanın yolunu tuttu

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