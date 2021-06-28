Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de ayrılık! Kasımpaşa'nın yolunu tuttu

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sona eren milli kaleci Harun Tekin'in yeni adresi netleşti.

Tecrübeli file bekçisi, bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki Harun Tekin, Kasımpaşa'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2018 yılında Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Harun Tekin, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kalesini 8 maçta korudu ve 9 gol yedi.

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