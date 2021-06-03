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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dünya devleri talip oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2021 - 01:38 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dünya devleri talip oldu!

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a dünya devleri talip oldu!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, dünyaca ünlü kulüplerin ilgisini çekiyor. Milli takımın EURO 2020 kadrosunda yer alan Altay, Juventus ve Milan'ın yakın markajında...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden olan Altay Bayındır'a dünya devleri talip oldu.

A Milli Futbol Takımı ile birlikte EURO 2020'de mücadele edecek olan başarılı file bekçisi, transferin de gözde isimleri arasında yer alıyor.

TRT Spor'un haberine göre; İtalya'nın dünyaca ünlü kulüpleri Juventus ve Milan, Altay Bayındır ile ilgileniyor. Transfere dair önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 35 maçta görev yapan Altay, kalesinde 31 gol gördü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçede Altay Bayındıra dünya devleri talip oldu

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