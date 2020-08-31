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Haber Giriş: 31.08.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Samuel Kalu ile anlaştı!

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Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Samuel Kalu ile anlaştı!
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Dış transferde takıma takviyeler yapmaya devam eden Fenerbahçe'nin, Bordeaux forması giyen Nijeryalı futbolcu Samuel Kalu ile anlaştığı iddia edildi.

DIŞ HABER | Fenerbahçe, 23 yaşındaki Samuel Kalu’yu satın alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz kiralamak istiyordu ve Kalu, Bordeaux’dan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.

Nijeryalı futbolcunun menajeri de Bordeaux ile görüşmelere başlamıştı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Samuel Kalu ile tamamen anlaştı ve Bordeaux'dan alacağı maaşı ödemeyi kabul etti.

Sarı-lacivertliler transfere son noktayı koymak için Bordeaux ile de anlaşma yolunu arıyor ve kısa süre içerisinde bu transfer netlik kazanabilir.

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Samuel Kalu ile anlaştı

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