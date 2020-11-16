Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Lucas Andersen, Alexander Bah ve Jonas Wind'i izledi
Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu’nun talimatıyla, dün oynanan Danimarka-İzlanda maçında ev sahibi takımdan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind'in izlendiği bildirildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun talimatıyla, dün gece oyananan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi. Takibe alınan isimlerin Danimarka’dan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind olduğu öğrenildi.
Sol kanatta forma giyen 26 yaşındaki Lucas Andersen, Aalborg'da oynuyor. 22 yaşındaki orta saha Alexander Bah ise SönderjyskE'de forma giyiyor. Golcü Jonas Wind da 21 yaşında ve Kopenhag'ın formasını terletiyor. Fenerbahçe uygun fiyata doğru isimleri bulmaya çalışıyor. (Takvim)
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