MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Lucas Andersen, Alexander Bah ve Jonas Wind'i izledi
GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Lucas Andersen, Alexander Bah ve Jonas Wind'i izledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Lucas Andersen, Alexander Bah ve Jonas Wind'i izledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Lucas Andersen, Alexander Bah ve Jonas Wind'i izledi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu’nun talimatıyla, dün oynanan Danimarka-İzlanda maçında ev sahibi takımdan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind'in izlendiği bildirildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu’nun talimatıyla, dün gece oyananan Danimarka-İzlanda maçında 3 ismin izlendiği bildirildi. Takibe alınan isimlerin Danimarka’dan Lucas Andersen, Alexander Bah, Jonas Wind olduğu öğrenildi.

Sol kanatta forma giyen 26 yaşındaki Lucas Andersen, Aalborg'da oynuyor.  22 yaşındaki orta saha Alexander Bah ise SönderjyskE'de forma giyiyor. Golcü Jonas Wind da 21 yaşında ve Kopenhag'ın formasını terletiyor. Fenerbahçe uygun fiyata doğru isimleri bulmaya çalışıyor. (Takvim)

Son dakika transfer haberi | Fenerbahçe, Lucas Andersen, Alexander Bah ve Jonas Windi izledi

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle