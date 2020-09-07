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Haber Giriş: 07.09.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Fabri, Göztepe ile Süper Lig'e dönüyor!

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Son Dakika Transfer Haberi | Fabri, Göztepe ile Süper Lig'e dönüyor!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri ile anlaşma noktasında...

Göztepe’nin bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Fabri’yle görüştüğü öğrenildi. Özellikle Beto’nun ayrılmasının ardından kaleyi tecrübeli bir eldivene emanet etmek isteyen Göztepe’nin Fabri transferinde ısrarcı olduğu dile getirildi. İspanya temsilcisi Mallorca’da görev alan İspanyol kaleci Fabri 2 sezon Beşiktaş’ta oynadı.

32 yaşındaki file bekçisi Türkiye’de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri, kariyerinde Deportivo La Coruna, Valladoid, Huelva ve Real Betis formalarını terletti.

KÜÇÜK PÜRÜZLERİN ARDINDAN İMZA

Teknik direktör İlhan Palut’un da takımında görmeyi çok istediği başarılı eldivenle masaya oturan yönetimin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı bildirildi. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Fabri, Göztepe ile Süper Lige dönüyor

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