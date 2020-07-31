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Haber Giriş: 31.07.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Erzurumspor, Fenerbahçe'den 4 transfer yapıyor!

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Son Dakika Transfer Haberi | Erzurumspor, Fenerbahçe'den 4 transfer yapıyor!
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Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe'den 4 futbolcuyu gözüne kestirdi.

Erzurumspor, transferde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönmeyi başaran B.B.Erzurumspor’da yönetim bu kez temkinli...

Bir önceki sezon yapılan hatalardan ders çıkaran Mavi-Beyazlılar transferde kaliteli isimlere yöneldi. Bu doğrultuda Fenerbahçe’de gözden çıkarılan oyuncuları hedef alan Dadaşlar, sözleşmeleri sona eren ve bonservislerini ellerinde bulunduran Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici’yi gündemine aldı.

Ayrıca Sarı- Lacivertliler’de kontratları devam eden, ancak takımda yer bulması beklenmeyen Murat Sağlam ve Alper Potuk için de kiralama teklifi yapılacak.

MEHMET EKİCİ'Yİ SİVASSPOR DA İSTİYOR

Tolga Ciğerci’nin menajeriyle temas kuran ve prensipte önemli mesafe kateden B.B.Erzurumspor, Sivasspor’un da yakından ilgilendiği Ekici için ise görüşmelerini sürdürüyor. Erzurumspor iç transferde de hareketli. Teknik direktör Mehmet Özdilek’in “kalsın” raporu verdiği 10 oyuncunun bulunduğu ve bu isimlerle de yeni sezon kontrat görüşmelerinin başladığı kaydedildi. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Erzurumspor, Fenerbahçeden 4 transfer yapıyor

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