Son dakika transfer haberi: Dusan Tadic, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

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Hollanda ekibi Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından Tadic'le sözleşme görüşmelerinin tamamlanacağı ve ardından resmi imzanın atılacağı ifade edildi.

Sarı lacivertli kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Yıldız futbolcu Dusan Tadic, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi." ifadeleri kullanıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

34 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sağlık kontrolleri sonrası 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDEYDİ

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Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen Sırp oyuncunun Fenerbahçe için İstanbul'a gelişi sürpriz olurken Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ dün yaptığı açıklamada, "Tadic çok büyük bir yıldız. Bir temas olduğu doğrudur ama oyuncuya farklı kulüplerden de talepler olduğunu biliyoruz. Onların kararını bekliyoruz. Biz de teklif verenlerden biriyiz. Çok piyasası olan bir oyuncu. " ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY İDDİASI

Dusan Tadic'in Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'a da önerildiği öne sürülmüştü. Ancak sarı kırmızılı takımdan transfere ilişkin bir doğrulama gelmedi.

241 MAÇTA 217 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Ajax formasıyla 5 yılda toplam 241 maça çıkan Dusan Tadic, 105 gol atıp 112 asistlik istatistik yakaladı.