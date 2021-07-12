MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi... Bruma adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma...
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi... Bruma adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 12.07.2021 - 22:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi... Bruma adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi... Bruma adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma...

Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'da forma giyen Bruma'nın transferinde mutlu sona ulaştığı belirtildi.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edeceği önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girebilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyordu. Siyah Beyazlılar'ın bir süredir gündeminde yer alan Bruma'yı da renklerine bağlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Asist Analiz'in edindiği bilgilere göre Kara Kartal, bir yıllığına Türkiye'ye gelmek isteyen 26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

Yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları transferle ilgili tüm prosedürleri tamamlarken iş, PSV Eindhoven ile atılacak resmi imzaya kaldı.

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaşta mutlu son Ghezzal da tamam, Leicester City de
Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta mutlu son! Ghezzal da tamam, Leicester City de

Bir önceki sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren Portekizli kanat oyuncusu, 2013 yazında 13 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

2013/14'ün ikinci yarısında Gaziantepspor'da top koşturan yıldız isim, 2017'de ise Sarı Kırmızılılar tarafından 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle RB Leipzig'e satılmıştı.(Asist Analiz)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi