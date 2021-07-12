Son Dakika Transfer Haberi... Bruma adım adım Beşiktaş'a! Anlaşma...

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edeceği önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girebilmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyordu. Siyah Beyazlılar'ın bir süredir gündeminde yer alan Bruma'yı da renklerine bağlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Asist Analiz'in edindiği bilgilere göre Kara Kartal, bir yıllığına Türkiye'ye gelmek isteyen 26 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

Yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları transferle ilgili tüm prosedürleri tamamlarken iş, PSV Eindhoven ile atılacak resmi imzaya kaldı.

Bir önceki sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren Portekizli kanat oyuncusu, 2013 yazında 13 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

2013/14'ün ikinci yarısında Gaziantepspor'da top koşturan yıldız isim, 2017'de ise Sarı Kırmızılılar tarafından 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle RB Leipzig'e satılmıştı.(Asist Analiz)