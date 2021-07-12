Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta mutlu son! Ghezzal da tamam, Leicester City de

Spor servisi / İsmail ER - Beşiktaş’ta geçen yıl şampiyonlukta büyük katkısı olan rachid Ghezzal konusunda merakla beklenen haber sonunda geldi. Şönetim önceki gün Cezayirli futbolcunun menajeri Anoir Fazuli ile yaptığı görüşmede Ghezzal ile yıllık 1.8 milyon Euro’ya anlaştı. Dün öğle saatlerinde de Leicester ile kiralama konusunda uzlaşmaya varıldı. Ghezzal’ın siyah beyazlı kulübün dışında başka ülkede oynamak istemediğini iletmesinin de kulübün kararında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları İngiliz kulübü ile yaptıkları telefon görüşmesinde olumlu mesaj almalarının ardından Sergen Yalçın’a “Ghezzal yeni sezonda bir aksilik olmaz ise Beşiktaş’ta” diyerek mutlu haberi verdikleri öğrenildi.

KENAN BU HAFTA GELİYOR

Beşiktaş’ın Salih Uçan’dan sonra kadrosuna kattığı diğer yerli futbolcu olan Kenan Karaman bu hafta İstanbul’a gelecek. Yönetici Erdal Torunoğulları tarafından kulübe yürütülen görüşmeler sonucu kulübe kazandırılan milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 3 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.

MİTROVİC ÇOK UÇTU, BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Beşiktaş’ta, Fulham’dan Aleksandar Mitrovic ile yaklaşık 2 aydır süren görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Menajeri Pini Zahavi ile yapılan pazarlıklarda Sırp golcünün 3 yıllık kontrat ile yıllık 5 milyon Euro garanti para ve maç başı ücret istemesi üzerine başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler transfer görüşmelerinden tamamen çekilme kararı aldı.

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