MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Vida'ya sözleşme teklifi! 'İndirim yaparsan...'
GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Vida'ya sözleşme teklifi! 'İndirim yaparsan...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.06.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Vida'ya sözleşme teklifi! 'İndirim yaparsan...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Vida'ya sözleşme teklifi! 'İndirim yaparsan...'

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Domagoj Vida'ya, "Yıllık 3,5 milyon avro ücretinde indirim yaparsan iki yıllık yeni kontrat yaparız" diyecek.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları bütün hızıyla devam ederken her defasında gündeme Domagoj Vida'nın kazandığı ücret geliyor. Siyah beyazlı takımda beşinci sezona hazırlanan 32 yaşındaki stoperin kazandığı yıllık 3,5 milyon avroluk ücret, hem iç hem de dış transferde yöneticilerin elini zorlaştırıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Mali dengeyi sağlamaya çalışan yönetim, kadroya katmak istediği oyunculara teklif yaparken menajerlerinden "En az Vida kadar ücret isteriz" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.

Son dakika transfer haberi... Beşiktaşta ilk imza atılıyor Anlaşma sağlandı
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Anlaşma sağlandı

Garanti verilecek

Başkan Ahmet Nur Çebi bu duruma çare bulmak için özel bir plan hazırladı. Fanatik'in haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Domagoj Vida'dan yıllık ücretinde indirime gitmesi istenecek. Hırvat yıldız bu teklifi kabul ederse iki yıllık yeni kontrat yapılmasının garantisi verilecek. Yönetim yapılacak transferlerde yıllık tavan ücreti 2 milyon avroda tutmak istiyor. Son olarak Aboubakar, yıllık 3,5 milyon avro isteği kabul edilmeyince Suudi Arabistan'ın en-Nasrr takımına gitmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaştan Vidaya sözleşme teklifi İndirim yaparsan...

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi