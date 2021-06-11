Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ta ilk imza atılıyor! Anlaşma sağlandı

Spor Arena/İsmail ER Beşiktaş’ta geride kalan sezonda performansıyla rakiplere nefes aldırmayan ve 1 gol, 7 asistle hücumda takıma büyük destek veren Valentin Rosier konusunda mutlu sona ulaşıldı. Siyah beyazlıların geçen sezon Sporting Lizbon’dan kiraladığı Fransız oyuncunun takımda kalması için Portekiz ekibiyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

KARTAL'DA KALMAK İSTİYOR

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları Sporting Lizbon’un yönetimi ile temasa geçtiklerini ve takımda kalmak isteyen bu oyuncu hakkında olumlu görüş aldıklarını belirttiler. Konunun en kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.

BİZZAT KULÜBÜ ARADI

Rosier’in Türkiye’de Beşiktaş’ta futbol yaşamını sürdürmek istediğini ifade eden yönetici Kocadağ “Rosier, Beşiktaş’ı çok seviyor. Beşiktaş’ta kalmak için kendisi kulübünü aradı ve 1 yıllık daha kiralık oynamak istediğini vurguladı, Türkiye’yi çok sevdiği için yurt dışı yerine Bodrum’da tatil yapıyor” yorumunu yaptı.

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