Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'a 2.2 milyon euro!

Beşiktaş'ta geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla yıldızını yeniden parlatan Rachid Ghezzal’ın gelecekte hangi takımın formasını giyeceğini belirleyecek kritik görüşmeler başladı.

Cezayirli futbolcunun menajeri Anouir Fazuli dün İstanbul’a gelerek siyah beyazlı yöneticilerle masaya oturdu. Fazuli, oyuncusunun yeni sözleşme imzalamak için yıllık 2,5 milyon Euro istediğini bildirdi.

KOCADAĞ: BİZ AÇIK ARTIRMAYA GİRMEYİZ

SiYAH beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ ise bu rakamı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, “Biz en fazla yılda 2 milyon 200 bin Euro verebiliriz. Bu rakamdan taviz veremeyiz” cevabını verdi. Kocadağ ayrıca Ghezzal’ın Galatasaray ile görüşmesine tepki göstererek, “Biz açık artırmaya girmeyiz. Bizim teklifimiz bu. Kabul ediyorsanız hemen imzalarız” dedi.