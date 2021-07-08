Son Dakika Transfer Haberi... Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den flaş Rachid Ghezzal açıklaması!

Beşiktaş’ın kadrosunda tutmak istediği Ghezzal için başkan Ahmet Nur Çebi’den açıklama geldi.

DAHA ÇÖZEMEDİK



Gün içinde Ghezzal’ın menajeriyle bir araya gelen Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" dedi

DOLMABAHÇE'DE GÖRÜŞTÜLER

Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal’ın menajeriyle bu sabah 11.30’da Vodafone Park’ta görüşme gerçekleştirdi.

Rachid Ghezzal’in menajeri ile Beşiktaş cephesi arasında bir görüşme daha yapılacağı belirtiliyor.