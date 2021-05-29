Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Rosier için resmi adım!

Beşiktaş, Valentin Rosier'in transferi için Portekiz ekibi Sporting ile görüşmelere başladı. beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, Fransız futbolcunun bonservisini almak için Sporting ile görüşüyor.

ROSIER'E FENERBAHÇE İLGİSİ

24 yaşındaki sağ bek ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı. Rosier ise yaptığı paylaşımda 'Kartallar kartallarla birlikte uçar" ifadesini kullanmıştı.

ROSIER'İN ALTERNATİFİ DANNY DA COSTA

Beşiktaş, Rosier'den olumsuz sonuç alması halinde alternatifini de belirledi. Siyah-beyazlı kulüp, Bundesliga'da Mainz forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Danny da Costa'yı gündemine aldı.

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