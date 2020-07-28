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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta stopere Dede sürprizi!
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Haber Giriş: 28.07.2020 - 08:59,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta stopere Dede sürprizi!

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ta stopere Dede sürprizi!
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Beşiktaş, Brezilya’nın köklü kulüplerinden Cruzeiro’da forma giyen Dede ile ilgileniyor.

Siyah Beyazlı ekip, Dede için menajerler aracılığıyla görüşmelere başladı. Brezilya’nın köklü kulüplerinden olan ancak 2. Lig’de mücadele eden Cruzeiro’da forma giyen Dede, Siyah-Beyazlılar’ın transfer listesine girdi.

Cruzeiro ile sözleşmesi 2021’de bitecek olan 32 yaşında ve 1.92 cm boyundaki stoper için menajerler aracılığıyla görüşmelerin başladığı bildirildi.
Hava toplarında oldukça etkili olduğu bilinen Dede’nin de kulüplerin anlaşması durumunda Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. (Fanatik)

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaşta stopere Dede sürprizi

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