×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergio Ramos sesleri! Menajerleriyle görüşüldü...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Sergio Ramos#Beşiktaş
Son dakika transfer haberi: Beşiktaşta Sergio Ramos sesleri Menajerleriyle görüşüldü...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 07:00

Siyah beyazlı kulübün yöneticileri, dünyaca ünlü oyuncunun menajerleriyle görüştü. Yönetimin takıma liderlik yapabilecek, deneyimli bir isim aradığını bilen menajerler, 37 yaşındaki İspanyol stoperi önerdi. Siyah beyazlılar “Kulübün durumu belli. Sponsor desteğiyle belki istediği ücreti veririz ancak o zaman da takımdaki dengeler bozulur. Eğer kendisi bizim şartlarımızı kabul ederse elbette o çapta bir ismi takımda görmek isteriz” dedi.

Haberin Devamı

Yaz döneminde Rebic, Amartey, Onana gibi önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş şimdilerde ‘fırsat transferi’ kolluyor. Menajerler siyah beyazlı yönetime birçok isim sunarken bunlardan biri de Paris Saint Germain ile yollarını ayıran ve şu anda kulüpsüz olan Sergio Ramos... Siyah beyazlı yönetimin takıma liderlik yapabilecek, deneyimli bir isim aradığını bilen menajerler, 37 yaşındaki İspanyol stoperi sundu. Beşiktaşlı yöneticiler Ramos ismine sıcak baksalar da çekincelerini de dile getirdiler.

Gözden KaçmasınRonaldo attı; Al Nassr, Jorge Jesuslu Al Hilali devirip kupaya uzandı Gerginlik...Ronaldo attı; Al Nassr, Jorge Jesus'lu Al Hilal'i devirip kupaya uzandı! Gerginlik...Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınAnderson Taliscanın hareketi sonrası büyük kavga çıktıAnderson Talisca'nın hareketi sonrası büyük kavga çıktıHaberi görüntüle

 

RAMOS’UN YANITI BEKLENİYOR

Menajerler tarafından zikredilen rakamları yüksek bulduklarını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler “Takıma ağabeylik ve liderlik yapacak deneyimli bir isim arıyoruz ancak kulübün durumu belli. Sponsor desteğiyle belki istediği ücreti veririz ancak o zaman da takımdaki dengeler bozulur. Eğer kendisi bizim şartlarımızı kabul ederse elbette o çapta bir ismi takımda görmek isteriz” ifadelerini kullandılar. Fikir alış verişi şeklinde geçen toplantıların ardından Sergio Ramos cephesinin yanıtı bekleniyor.

Haberin Devamı

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşta Sergio Ramos sesleri Menajerleriyle görüşüldü...

 

SUUDİ ARABİSTAN’DA GİDEBİLİR

Sergio Ramos’un ismi bir dönem Galatasaray ile anılmış, tecrübeli savunma oyuncusunun sarı kırmızılılarda forma giymeye sıcak olduğu ileri sürülmüştü. Sky Sports’un haberine göre; Ramos, Suudi Arabistan ekibi El Ittihad’dan aldığı teklife yeşil ışık yaktı. 37 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş dahil Avrupa kulüpleriyle görüşmelerini sürdürse de Suudi Arabistan’a gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Real Madrid’de efsaneleşen Ramos, PSG’de ise 2 sezonda 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Sergio Ramos#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!