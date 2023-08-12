Ronaldo attı; Al Nassr, Jorge Jesus'lu Al Hilal'i devirip kupaya uzandı! Gerginlik...

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Arap Kulüpler Şampiyonası final maçında Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

JESUS'LU AL HILAL ÖNE GEÇTİ

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un eknik direktörlüğünü aptığı Al Hilal, 51. dakikada Michael'ın golüyle finalde 1-0 öne geçti.

10 KİŞİ KALAN AL NASSR, RONALDO İLE GERİ DÖNDÜ

71. dakikada Al Amri'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Al Nassr, 74. dakikada Ronaldo'nun attığı golle skoru eşitledi.

Portekizli yıldız, 84. dakikada bir gol daha attı ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

UZATMALARDA ATTI VE KUPAYI GETİRDİ

Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzadı. 10 kişi mücadele eden Al Nassr'da Ronaldo 98. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

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SAKATLANARAK KENARA GELDİ

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, 113. dakikada sakatlandı. Sedye aracıyla kenara getirilen Portekizli futbolcunun yüzündeki üzüntü ifadesi dikkat çekti.

5 MAÇTA 6 GOL

Cristiano Ronaldo, Arap Kulüpler Şampiyonası'nda çıktığı son 5 maçın(grupta iki maç, çeyrek final, yarı final ve final) hepsinde gol attı. Yıldız futbolcu tyurnuvayı 6 golle tamamladı.

RONALDO VE JESUS'UN DİKKAT ÇEKEN DİYALOĞU

Dakikalar 77'yi gösterirken RONALDO ile Jorge Jesus'un saha kenarında yaşadığı diyalog dikkat çekti. İkilinin gergin olduğu görüldü.