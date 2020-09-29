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Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Domagoj Vida’dan Roma ve Albion’a ret
Beşiktaş’ta yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Domagoj Vida, İtalya Serie A ekibi Roma ve Premier Lig takımı West Bromwich Albion’dan gelen teklifi siyah beyazlılardan aldığı ücretin altında olması nedeniyle reddetti.
Hırvat yıldız, Kartal’dan yıllık 3.4 milyon Euro kazanıyor. Siyah beyazlılılar yılda yaklaşık 30 milyon 940 bin lira ödediği Vida’yı elden çıkararak maaş bütçesinde rahatlamak istiyor.
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