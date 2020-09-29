MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Domagoj Vida’dan Roma ve Albion’a ret
GeriFutbol Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Domagoj Vida’dan Roma ve Albion’a ret
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Domagoj Vida’dan Roma ve Albion’a ret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Domagoj Vida’dan Roma ve Albion’a ret
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş’ta yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmek istenen Domagoj Vida, İtalya Serie A ekibi Roma ve Premier Lig takımı West Bromwich Albion’dan gelen teklifi siyah beyazlılardan aldığı ücretin altında olması nedeniyle reddetti.

Hırvat yıldız, Kartal’dan yıllık 3.4 milyon Euro kazanıyor. Siyah beyazlılılar yılda yaklaşık 30 milyon 940 bin lira ödediği Vida’yı elden çıkararak maaş bütçesinde rahatlamak istiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle