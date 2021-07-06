Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'ta 8 futbolcuya ‘kendinize kulüp bulun’ talimatı!

Spor Arena - Yeni sezon çalışmalarına dün start veren Beşiktaş’ta 2021-22’in kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ederken takımda düşünülmeyen isimler de belli oldu.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin ile yaptığı toplantı sonunda sözleşmeleri devam eden Douglas, Boyd, Lens, Umut Nayır, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Kerem Kalafat, Alpay Çelebi’nin kulüp bulmasını istedi.

LENS, DOUGLAS VE BOYD: GİTMİYORUZ

Sergen Yalçın’ın sistemine uymadıkları için bu yıl da kadroda düşünmediği Jeremain Lens, Douglas ve Tyler Boyd’un Beşiktaş’tan ayrılma niyeti yok.

Geçen yıl transfer ücreti Beşiktaş Kulübü tarafından verilerek Karagümrük’e kiraya verilen Lens’in yöneticilere “Beşiktaş’ın verdiği parayı kimse önermiyor.

Bu nedenle bende geleceğimi düşünmek zorundayım. 1 yıl daha beklerim” yanıt verdiği öğrenildi.

Geride kalan sezonun 2. yarısını Sivas’ta geçiren Boyd’un yanı sıra 1.5 yıldır sahaya dahi çıkmayan Douglas’ın da lens ile aynı yanıtı verdikleri ifade edildi.