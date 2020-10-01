Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'ın sağ bekte tercihi Valentin Rosier!

Spor Arena / İsmail ER - Gökhan Gönül’ün ayrılığının ardından sağ beke transfer yapamayan ve bu mevkide mecburen Necip Uysal’ı oynatmak zorunda kalan Beşiktaş aradığı ismi Portekiz’de buldu. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala sağ bek için adaylarını ikiye indiren yönetim Fransız Valentin Rosier ve İtalyan Davide Santon arasında tercihini Fransız futbolcudan yana kullandı.

Finansal Fair-Play kriterleri nedeniyle adımlarını dikkatli atmak zorunda olan siyah beyazlıların Rosier’i tercih etmesinin ilk nedeni maddi koşullar... Yöneticiler, kiralamak için kulübü Sporting Lizbon ile görüşmeleri sürdürürken 24 yaşındaki futbolcunun yıllık maliyetini 1 milyon Euro’ya indirmeye çalışıyor. Fransız sağ bekin de İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Futbola ülkesinin takımlarından Rodez’de başlayan 1996 doğumlu Rosier 2016’da Dijon’a, oradan da 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting’e transfer oldu. 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier’in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.