Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yılın takası! Ozan Tufan ve Adem Ljajic...

İsmail Er - Spor Arena | Transferi mümkün olduğunca düşük maliyetlere bitirmek için bonservisi elinde olan futbolculara ya da kiralıklara yönelen kulüplerin önündeki üçüncü bir seçenek de takas formülü... Genellikle yerli futbolcu transferinde kullanılan bu yöntem Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemine geldi. Hem de iki sürpriz isim için... Sezonu üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılım bileti alan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetime verdiği transfer raporunda, geçen yıl Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırırken öğrencisi olan Ozan Tufan’ın alınmasını istedi.

BEŞiKTAŞ’A BüYüK KATKI YAPAR

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’de bu sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Ozan’ın çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu belirtip, alınması halinde takıma büyük katkı yapacağını ifade etti. Beşiktaş yöneticileri Sergen Yalçın’ın bu talebi üzerine sarı lacivertli kulüpteki mevkidaşları ile temasa geçip Ozan Tufan’a talip olduklarını bildirdiler ve “Eğer onay verirseniz oyuncuyla görüşüp fikrini almak istiyoruz” dediler.

ÇEBi VE KOÇ GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe yönetiminde ise bu talebe karşılık Ozan Tufan’ı siyah beyazlı takımın Sırp yıldızı Adem Ljajic ile takas edilmesi fikri ortaya atıldı. İki futbolcunun da aynı menajerlik şirketiyle çalışmaları transferin gerçekleşme şansını yükseltirken, bu konudaki son sözü, önümüzdeki perşembe günü bir araya gelecek olan kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi ile Ali Koç söyleyecek. Futbol çevreleri şimdi merakla Çebi-Koç zirvesinde karara bağlanacak olan ‘Ozan ile Ljajic takas edilecek mi?’ sorusunun cevabını bekliyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!