Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi yaptı!

Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor! Haber Global'in haberine göre Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi, İstanbul'da Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

N'Sakala transferinde her türlü anlaşmanın sağlandığı belirtlidi.

Welinton konusunda ise ufak pürüzler kaldığı kaydedildi. İki futbolcunun da kısa süre içinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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