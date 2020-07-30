MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi yaptı!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi yaptı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi yaptı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi yaptı!
Abone Olgoogle-news

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor! Haber Global'in haberine göre Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi, İstanbul'da Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

N'Sakala transferinde her türlü anlaşmanın sağlandığı belirtlidi.

Welinton konusunda ise ufak pürüzler kaldığı kaydedildi. İki futbolcunun da kısa süre içinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, NSakala ve Welinton ile transfer görüşmesi yaptı

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, NSakala ve Welinton ile transfer görüşmesi yaptı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle