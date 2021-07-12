Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş, Mehmet Topal transferini resmen açıkladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren ve adı Diego Costa, Dzeko, Alex Teixeira gibi yıldızlarla anılan siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Mehmet Topal'ı kadrosuna kattı.

Sağlık kontrolünden geçen Mehmet Topal, Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Deneyimli futbolcu, yayımlanan videoda "Merhaba Beşiktaş, bu sene ben de varım." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Medipol Başakşehir'de tamamlayan 35 yaşındaki futbolcu, 31 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist üretti.

BİRÇOK İLKE İMZA ATTI

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerinde birçok başarı yakalarken 2 sezon önce Medipol Başakşehir ile yaşadığı şampiyonluk sonrası Türk futbol tarihine geçmeyi başarmıştı.

Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak Türkiye'de 3 farklı takımla şampiyon olan ilk futbolcu olurken bir başka rekora daha imza atmıştı.

Milli oyuncu ayrıca, 10 yıllık periyotlar 2000, 2010 ve 2020´li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu olmuştu.