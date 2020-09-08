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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 19:13 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Josef De Souza ile anlaşmaya vardı

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Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef De Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

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Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Al-Ahli ile sözleşmesi fesheden Josef de Souza ile anlaşmaya vardı. 

A Spor'un haberine göre; Erdal Torunoğulları tarafından yürütülen transfer sonrası Beşiktaş yönetimi Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Josef De Souza ile anlaşmaya vardı

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