Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Josef De Souza ile anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Al-Ahli ile sözleşmesi fesheden Josef de Souza ile anlaşmaya vardı.



A Spor'un haberine göre; Erdal Torunoğulları tarafından yürütülen transfer sonrası Beşiktaş yönetimi Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a davet etti.

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