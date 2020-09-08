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Son dakika transfer haberi | Beşiktaş, Josef De Souza ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef De Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar oyuncuyu İstanbul’a davet etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Al-Ahli ile sözleşmesi fesheden Josef de Souza ile anlaşmaya vardı.
A Spor'un haberine göre; Erdal Torunoğulları tarafından yürütülen transfer sonrası Beşiktaş yönetimi Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a davet etti.
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