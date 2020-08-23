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Haber Giriş: 23.08.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Jeff Hendrick'i listesine altı

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Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Jeff Hendrick'i listesine altı
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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, İrlandalı orta saha Jeff Hendrick için transfer girişimlerine başladı.

N'Sakala, Mensah ve Welinton takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Kara Kartal, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.

Kiralık sözleşmesi sona eren Mohamed Elneny ile yollarını ayıran ve tecrübeli orta sahası Atiba Hutchinson ile 1 yıllık mukavele yapan Kara Kartal, Mensah'ın ardından orta sahaya bir takviye daha yapma kararı aldı. Bu doğrultuda çalışmaları sürdüren yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

İLK TEMAS KURULDU

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, İrlandalı orta saha oyuncusu Jeff Hendrick'i kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Ada temsilcisi Burnley ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu.

İrlandalı oyuncu, İstanbul'da yaşamaya olumlu baktığını belirtirken, siyah-beyazlılardan 3 senelik sözleşme ve yıllık 3.5 milyon Euro garanti ücret talep etti. Yönetim rakamı çok buldu ve Hendrick'e 2 milyon Euro önerdi. Yıldız orta saha bu öneriyi kabul ederse imza için Türkiye'ye gelecek.

Geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla Premier Lig'de 24 maçta görev alan İrlandalı futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş, Jeff Hendricki listesine altı

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