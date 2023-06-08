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Son dakika transfer haberi: Arsenal'den Galatasaraylı Sacha Boey'a 14 milyon Euro

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#Transfer#Arsenal#Galatasaray
Son dakika transfer haberi: Arsenalden Galatasaraylı Sacha Boeya 14 milyon Euro
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 07:00

Fransız futbolcu Sacha Boey için ilk resmi teklif İngiliz kulübünden geldi. G.Saray’ın 20 milyon Euro istediği Boey için 14 milyon Euro’luk teklif yapan Arsenal’in bu rakamı artırması bekleniyor.

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Çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesinde bulunan Sacha Boey için ilk resmi teklif Arsenal’den geldi...

İngiliz devi, 22 yaşındaki sağ bek için Galatasaray’a 14 milyon Euro önerdi. Lucas Torreira transferi sırasında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’la yakın ilişkiler kuran Arsenal yetkilileri, Boey’e talip olduklarını 2 hafta önce Londra’da bir araya geldikleri sarı kırmızılı yöneticiye iletti.

Timur ise Fransız futbolcu ile çok sayıda kulübün ilgilendiğini belirtip, bonservis için 20 milyon Euro istediklerini bildirdi. Bu görüşmenin ardından durum değerlendirmesi yapan Arsenal, Galatasaray’a 14 milyon Euro’luk bir teklif sundu.

Genç oyuncunun da Premier Lig’de oynamak istediği ve ayrılık ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

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#Transfer#Arsenal#Galatasaray

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