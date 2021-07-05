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GeriFutbol Son dakika transfer haberi: Ankaragücü ile küme düşen Alper Potuk Süper Lig'e geri dönüyor!
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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi: Ankaragücü ile küme düşen Alper Potuk Süper Lig'e geri dönüyor!

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Son dakika transfer haberi: Ankaragücü ile küme düşen Alper Potuk Süper Lig'e geri dönüyor!

Geçen sezonu Ankaragücü'nde geçiren Alper Potuk'un, takımının küme düşmesinin ardından Süper Lig'den Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadıktan sonra geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü'ne transfer olan Alper Potuk, Ankaragücü'nün küme düşmesine karşın Süper Lig'e geri dönüyor. Ajansspor'un haberine göre Alper Potuk, Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

1 yıl sözleşmesi var, bonservis konusu çözülünce imza atacak

Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un maaş konusunda Alanyaspor ile sözlü anlaşma sağladığı, Alanyaspor'un Ankaragücü ile görüşüp bonservis problemini çözmesinin ardından tecrübeli futbolcunun Akdeniz ekibine imza atacağı belirtildi.

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