Son dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile Caner Erkin buluştu! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi fiilen başladı. Portekizli teknik adam, bu sabah Samandıra Can Bartu Tesislerine giderek takımla buluştu. Vitor Pereira, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı önceki dönemde tartıştığı Caner Erkin ile yeniden bir araya geldi.

DÜN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, dün akşama doğru İstanbul'a gelmişti. Ekibiylr birlikte gelen Pereira, sağlık kontrollerine girmiş ve oteline çekilmişti. Vitor Pereira ve ekibi bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Pereira'nın takımla tanışmasının ardından toplu fotoğraf çektirildi ve Topuk Yaylası'na doğru yola çıkıldı.

KADRODA OLANLAR, OLMAYANLAR

Fenerbahçe'de geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Nabil Dirar, Oğuz Kaan Güçtekin, Berke Özer ve Kemal Ademi gibi isimler kafilede yer aldı. Samatta kafilede bulunmazken milli futbolcular İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Altay Bayındır ve Attila Szalai de kafilede yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Fenerbahçe, Pereira'nın Can Bartu Tesisleri'nde olduğunu Caner Erkin ile birlikte çekilen fotoğrafla duyurdu. Bu fotoğraf kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFTA YER ALMADI

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yürüten eski futbolcu Volkan Demirel'in kamp yolculuğu öncesi paylaşılan toplu fotoğrafta Volkan Demirel'in olmaması dikkat çekti. Pereira öncesi sezonu açan Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırmıştı. Pereira'nın 4 kişilik kadroyla gelmesi ve Volkan Demirel'in kamp fotoğrafında yer almaması skıllarda soru işareti bıraktı.

AURELIO VE MEHMET YOZGATLI AYRILMIŞTI

Fenerbahçe'de sezonun bitimiyle geçen sezon yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı görevlerinden ayrılmıştı.

Vitor Pereira'nın ekibinde şu isimler yer alıyor:

Filipe Jorge Monteiro Almeida

Luis Miguel Moreira Silva

Bruno Filipe Araújo de Moura

António Alexandre Moreira Ribeiro de Ascensão

Luis Nuno Antunes Nédio

CANER ERKİN İLE PEREIRA KAVGA ETMİŞTİ

Vitor Pereira ile Caner Erkin, Galatasaray'la oynanacak derbi mücadelesi öncesi sert bir tartışma yaşamıştı. Derbide ilk 11'de olmadığını öğrenen Caner Erkin bu karara sert tepki göstermiş ve Pereira'nın tercümanına "Söyle ona, beni hiç oynatmasın" demişti. Caner'in bu sözleri odada bulunan diğer futbolcuları ve teknik heyeti şoke ederken, devreye yönetici Ali Yıldırım girmişti. Son derece sinirli olan Caner'i sakinleştirmek isteyen Yıldırım, "Oğlum sen ne yapıyorsun! Oynasan ne olur, oynamasan ne olur. Niye bu kadar büyütüyorsun" demişti. Ancak öfkesi dinmek bilmeyen Caner, bu kez Ali Yıldırım'a, "İki yıl bu takımı ben şampiyon yaptım, sen neredeydin o zaman?" diye çıkışmıştı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yaşanan bu olay sonrası Caner'i kadro dışı bırakmış ve "Bugün oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması öncesi Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın futbolcularımızla yaptığı maç toplantısında 18 kişilik kadroda yer alan Caner Erkin, toplantı sonrası Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’ya karşı spor ahlakına aykırı ve seviyesizce bir davranış içinde bulunmuştur. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından Caner Erkin maçın 18 kişilik kadrosundan çıkartılmıştır. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili kararı, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu verecektir" açıklamasını yapmıştı.

CANER ERKİN: HOCAMI İLK BEN KARŞILAYACAĞIM

Vitor Pereira'nın göreve gelmesi sonrası konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, önceki dönemde yaşanan gerginlikle ilgili şu sözleri kullandı:

"Caner Erkin ile daha önce Vitor Hoca gelmeden önce bu konuyu konuşmuştuk, bir problem olmadığını söylemişti. Hatta Caner, "hocamı ilk ben karşılayacağım"

İLK DÖNEMİNDE 14 AY GÖREVDE KALDI

Fenerbahçe'de yeniden teknik direktörlüğe getirilen Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımdaki ilk döneminde 14 ay görevde kaldı.



Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de en az gol yiyen, kalesini en fazla maçta gole kapatan, en az mağlubiyet yaşayan takım olmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamadı.



Sarı-lacivertli takım, sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamasına rağmen Portekizli teknik adamla yola devam edildi. Ancak Fenerbahçe'nin 2016-2017 sezonu öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa ekibi Monaco'ya elenmesinin ardından Vitor Pereira'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.



Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 62 resmi mücadelede 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 2,1 puan ortalaması yakaladı.

İŞTE VITOR PEREIRA'NIN ÖNCEKİ DÖNEMİNDEN AKILDA KALAN DİĞER OLAYLAR

VAN PERSIE GERİLİMİ



Fenerbahçe'nin 2015/16 sezonunun başında kadrosuna kattığı ve tüm dünyada büyük ses getiren Robin van Persie ile Vitor Pereira'nın yıldızı hiç barışmamıştı. O dönem Bursaspor'da gol krallığı yaşayan Fernandao'yu da transfer eden sarı-lacivertlilerde Pereira sık sık, Van Persie yerine Fernandao'yu 11'de tercih etmişti. Hollandalı golcü ile problemler yaşayan Portekizli çalıştırıcı, bir maçta Van Persie'nin oyuna girerken gösterdiği tavır gerekçesiyle tartışma yaşamıştı. O maçta Hollandalı yıldız, Pereira'nın direktiflerini dinlemeyerek oyuna girmişti.

BRAGA'DA TRİBÜNE GÖNDERİLDİ, MAÇ SONU İSYAN ETTİ



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nın son 16 turunda karşılaştığı Braga maçında büyük bir hakem krizi yaşanmış ve Hırvat hakem Ivan Bebek, verdiği kararlarla sarı-lacivertlileri isyan ettirmişti. 4-1 kaybedilen rövanş maçının ardından Bebek'e sert tepki gösteren Pereira, maçta da tepkisini gösterince oyundan atılmıştı. Pereira maçtan sonraki açıklamasında, "Penaltı ve kırmızı kart yanlış. Oyuncumun elleri kapalıydı, nereye koyabilirdi ellerini? Hakemin seviyesi bu turu yönetmek için yeterli değildi. Hatalar sadece Portekiz'de Türkiye'de olmuyor, UEFA seviyesinde de oluyor. Hakem için mutlu bir gün değildi. Bu seviyede değildi hakem. Avrupa Ligi'nde hedeflerimiz vardı. Artık Avrupa'nın dışındayız. Üzülüyoruz ama en çok böyle elenmemize üzülüyoruz. Futbol sınırları çerçevesinde elenmeliydik." ifadelerini kullanmıştı.

GAZETECİYLE TARTIŞMA



Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pereira, bir gazeteci ile tartışma yaşamıştı. Vitor Pereira'nın son maçlarda soru almama ısrarına isyan eden bir basın mensubu, bu duruma tepki göstererek Pereira'yı ikna etmeye çalışmıştı. 'Bana çok saygısızlık yaptınız' çıkışını yapan Vitor Pereira, yapılan tartışmanın ardından basın toplantısını terk etmişti.

TRABZON'DA SAHAYA GİRDİ



Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı lig mücadelesinde bordo-mavili bir taraftar sahaya girerek hakeme saldırmış ve oyun bir süre durmuştu. Bunu fırsat bilerek sahanın içine kadar giren Pereira, oyuncularını soyunma odasına girmeleri konusunda uyarmıştı. Portekizli çalıştırıcının bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazanmıştı.

TOP TOPLAYICI ÇOCUKLA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın son anlarında büyük heyecan yaşamıştı. Nani'nin son dakikalarda attığı frikik golünde sevinci zirve yapan Portekizli teknik adam, golün ardından saha kenarındaki top toplayıcı çocuğa sarılmıştı. O dönem Fenerbahçe'nin U14 Takımı'nda forma giyen İlhan Bartu Yetkin, Pereira'nın sarılmasıyla mutluluğu artmıştı.

JOSEF'E SERT FIRÇA

Kadıköy'de Galatasaray ile oynanan ve 1-1 sona eren derbi mücadelesi sonrası Vitor Pereira, o dönem Fenerbahçe'de forma giyen Josef de Souza'ya sert tepki göstermişti. Pereira, Galatasaray'ın Olcan Adın'la bulduğu golde savunmada hata yapan ve Olcan'ın kafa vurmasına engel olamayan Josef'e kızmış ve "Kendinden kısa bir futbolcuya nasıl kafa vurduruyorsun" dercesine bir işaret yapmıştı.

PEREIRA KAYBETTİ, GALATASARAY'A YARADI



Vitor Pereira, Fenerbahçe ile 2015/16 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamıştı. Ezeli rakibi Galatasaray ile finalde karşılaşan sarı-lacivertliler, Lukas Podolski'nin golüne engel olamamış ve maçı 1-0 kaybederek kupayı Galatasaray'a kaptırmıştı. O sezonun başında Galatasaray, Avrupa'dan 1 yıl men cezası almış ve aynı sezonda Avrupa bileti alamaması halinde cezası bir yıl sonraya kalacaktı. Galatasaray, kupayı kazanınca cezasını hemen çekmiş oldu.