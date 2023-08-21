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Son dakika transfer haberi: Anderson Talisca’ya Beşiktaş yolu tamamen açıldı

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#Transfer#Beşiktaş#Talisca
Son dakika transfer haberi: Anderson Talisca’ya Beşiktaş yolu tamamen açıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 07:00

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca konusunda çok önemli bir gelişme yaşandı.

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Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadro dışı bıraktı. Castro’nun, Talisca’yı bundan böyle oynatmayı düşünmediği için bu kararı aldığı belirtildi.

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BONSERViSi DÜŞEBiLiR 

Bu gelişmeyle birlikte Al Nassr Kulübü’nün Brezilyalı yıldız için isteyeceği bonservis bedelinde indirim yapması bekleniyor.2016-18 yılları arasında Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yapmıştı.

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#Transfer#Beşiktaş#Talisca

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