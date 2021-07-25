Son dakika transfer haberi: Alexandru Cicaldau'yu açıklayan Galatasaray'a bir Rumen yıldız daha! Transferde Hagi, Popescu ve Becali detayı...

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'den aldığı 5-1'lik mağlubiyet sonrası transferde gaza basıp bir akşamda Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt transferlerini açıklamıştı.

Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau'yu Rumen takımı Universitatea Craiova'dan 6,5 milyon Euro karşılığında transfer etmesi Romanya'da çok konuşuldu.

TRANSFERDE 'OĞUL' BECALI, HAGI VE POPESCU DETAYI...

Eski futbolcu Ioan Ovidiu Sabau, Galatasaray'ın Cicaldau transferini Becali, Hagi ve Popescu üçgeninde çözdüğünü iddia etti.

Rumen basınına transferi değerlendiren Ioan Ovidiu Sabau; "Cicaldau iyi bir futbolcu. Kendini gösterdiği maçlar çoğunluktaydı. Galatasaray seviyesi için yeterli mi bunu göreceğiz. Fatih Terim'in yanında kendisini geliştireceğine eminim. Bu transferde menajer Giovanni Becali'nin etkili olduğunu düşünüyorum. Kendisini gülünç duruma düşürmeyecek bir anlaşma yaptığını görebiliyoruz. Ayrıca Hagi ve Popescu'nun da transferde etkili olduğunu söyleyebilirim. Fatih Terim bu oyuncuyu kime sorabilir? Tabi ki eski oyuncuları Hagi ve Popescu'ya." ifadelerini kullandı.

*Hagi ve Popescu, yeni sezon çalışmalarında Florya'da Galatasaray antrenmanını ziyaret etmişti.



ÜNLÜ MENAJER BECALI'NİN OĞLU

Cicaldau'yu Galatasaray'a getiren menajerin, bir dönem Galatasaray'a Bratu gibi Rumen futbolcuları da getiren, ismi bazı yolsuzluklara karışan George Becali'nin oğlu Giovanni Becali. Baba Becali şu anda Steaua Bükreş'in sahibi konumunda.

"TRANSFER 1 SAAT İÇİNDE BİTTİ"

Cicaldau'nun Galatasaray'a transferini Rumen basınına anlatan menajer Giovanni Becali; "Tanıdıkları bir oyuncu. Doğru zamanda teklif geldi. Diğer oyuncularla görüşüyorlardı, onun bu pozisyon için Galatasaray'ın aradığı isim olduğunu düşündüm, görüştüler, anlaştılar. 24 yaşındaki bir oyuncunun farklı futbol kültürlerine girmesi gerekir. Galatasaray, Galatasaray'dır. Ona çok iyi bonservis ödediler ve iyi bir maaşı olacak. Bu da onun her konuda hazır olduğu anlamına geliyor. Takıma entegre olacak. İngilizce biliyor. Zaten Galatasaray'da her oyuncu için bir tercüman var. Görüştüler ve transfer bir saat içinde gerçekleşti." sözlerini kullanmıştı.

"BONSERVİSİN %30'U HAGI'NİN KULÜBÜNE GİTTİ" İDDİASI

Galatasaray'ın Cicaldau için ödediği 6,5 milyon Euro'nun %30'unu Cicaldau'nun önceki takımı olan, Hagi'nin sahibi olduğu Farul Constanta (Viitorul) kulübüne gideceği belirtildi.

Cicaldau, futbola Hagi'nin futbol akademisinde başlamış, ardından Viitorul altyapısına ve A takımına çıkmış vem 2018'de 2.3 milyon Euro karşılığında Universitatea Craiova'ya transfer olmuştu.

GALATASARAY'A BİR RUMEN DAHA: OLIMPIU MORUTAN

Cicaldau transferini tamamlayan Galatasaray'ın George Becali'nin sahibi olduğu FCSB'den (Steaua Bükreş) 22 yaşındaki Olimpiu Morutan için 8 milyon Euro'luk teklif yaptığı, Rumen basınında çıkan haberlerde iddia edildi.

Becali'nin Morutan için Galatasaray'dan 12 milyon Euro istediği belirtildi.

Orta sahada görev yapan Morutan geçen sezon çıktığı 36 resmi maçta 8 gol atıp 15 asist yapmıştı.

MENAJERİ DOĞRULADI

Fatih Terim'in Morutan'ı istediğini ve oyuncunun da Galatasaray'ı istediğini belirten Menajer Florin Vulturar, Rumen basınına yaptığı açıklamada, "Morutan, FCSB'den ayrılmak istiyor. Fatih Terim onu istiyor, bu doğru. Ayrıca Morutan da Galatasaray'da oynamak istiyor. Ancak transfer o kadar kolay bitebilen bir şey değil. Şu anda biten bir şey yok. Ayrıca teklifleri net olarak açıklamam doğru olmaz. Galatasaray'ın bir ilgisi var. Doğru miktarda bu transferin olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.