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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau'dan Hagi ve Popescu sözleri
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau'dan Hagi ve Popescu sözleri

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau'dan Hagi ve Popescu sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan 6,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Cicaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau, Sarı-kırmızılı takımın sabah antrenmanına katıldı.

Son dakika: Galatasarayın yeni transferi Cicaldaudan Hagi ve Popescu sözleri

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