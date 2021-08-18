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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 08:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Alexander Sörloth için son dakika gelişmesi! Fenerbahçe derken...

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Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor. Norveçli golcüyü Fenerbahçe de uzun süredir kadrosuna katmak istiyordu.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, forvet bölgesine Leipzig'de oynayan Alexander Sörloth'u transfer ediyor.

Sabah'ın haberine göre; Fransız ekibi, 31 yaşındaki santrforu Dario Benedetto'yu, Real Betis'e gönderme hesaplarını yaparken yerini ise F.Bahçe ve Trabzonspor ile adı anılan Norveçli golcü ile dolduracak.

Marsilya'nın Sörloth'u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı öğrenildi.

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