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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haber | Beşiktaş'a Cenk Tosun sürprizi!

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Son Dakika Transfer Haber | Beşiktaş'a Cenk Tosun sürprizi!
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Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet transferine yoğunlaşan Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun için harekete geçti. Milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Everton'dan cevap geldi...

Beşiktaş'ta son dakika Cenk Tosun gelişmesi! Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında yer alan Cenk Tosun için güzel haberler gelmeye başladı. Milli futbolcunun bonservisini elinde tutan Everton'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2020- 2021'de de Cenk Tosun'u kiralamak istediği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Evertonlı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

İngiltere'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon euro kazanan Cenk Tosun konusunda ısrarcı olan Beşiktaş'ın tüm şartları zorlayacağı vurgulandı. Yıldız futbolcunun eski kulübünde kiralık oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı iddia edildi.

EURO 2020 FAKTÖRÜ

Crstyal Palace idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak koronavirüs sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı. Cenk Tosun, 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için Beşiktaş'a dönüşe sıcak bakıyor.

Son Dakika Transfer Haber | Beşiktaşa Cenk Tosun sürprizi

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