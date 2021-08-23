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GeriFutbol Son Dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo yalanlaması
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 16:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo yalanlaması

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Son Dakika: Trabzonspor'dan Vitor Hugo yalanlaması

Trabzonspor, Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberleri yalanladı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica ederiz.

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