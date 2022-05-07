Son dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Bakasetas'a talip var!

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Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük payı bulunan isimlerden Uğurcan Çakır, birçok Avrupa devinin gözdesi durumunda. Özellikle İngiltere, İspanya ve Fransa'dan üst düzey takımların yakın markaja aldığı Uğurcan için Portekiz ekibi Benfica da devreye girdi.

Sabah'ın haberine göre Portekiz kulübü milli file bekçisini birçok maçta takip etti, sezon sonunda ise resmi teklifle bordo-mavililerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Bakasetas'a Sporting sonrası bir talip daha

Devre arasında Sporting Lizbon'un da ciddi bir şekilde ilgilendiği yıldız oyuncu Bakasetas için İtalyan kulübü devreye girdi.

Yunan basınının haberine göre; İtalya Serie A ekibi Fiorentina, Bakasetas için harekete geçti. Haberin detayında, Yunan yıldızın 12 milyon Euro'luk fesih bedeline de değinilirken, İtalyan ekibinin Bakasetas'ı fesih bedelini ödeyerek mi yoksa pazarlıkla mı almak istediğinin henüz belli olmadığı belirtildi.

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Bakasetas, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 39 karşılaşmada 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 10 numarada forma giyen yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

"Bakasetas'ın çorabını ziyarete geliyorlar"

Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında sahaya giren taraftar Ömer Koç, futbolcu Bakasetas’ın sağ çorabını hatıra olarak aldı. Mutluluk anını sosyal medyada paylaşan ve çorabı çerçeveleten taraftar, kulübü ziyaret ederek hatıra olarak aldığı çorabı Bakasetas’a imzalattı.

Trabzonspor’un ligin 35’inci haftasında oynadığı ve şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar yeşil sahayı doldurdu. Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, futbolcu Bakasetas’ın etrafını sararak sevgi gösterilerinde bulundu. O sırada futbolcunun sağ çorabını alan taraftar Ömer Koç, Bakasetas’ın çorabını ‘altın ayak’ ifadeleriyle gösterdiği videosunu sosyal medyada yayınladı.

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Şampiyonluk hatırası

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği görüntüler sonrasında bordo-mavili kulüp, taraftar Ömer Koç’u davet etti. Bakasetas’tan ‘şampiyonluk hatırası’ olarak aldığı çorabı çerçeveleten taraftar Koç ile futbolcu Bakasetas buluştu. Ziyaretine gelen taraftarla kucaklaşan Bakasetas, Koç'un ‘şampiyonluk hatırası’ olarak aldığı çorabı imzalayarak forma hediye etti. Bordo-mavili kulüp, Bakasetas ile hayranının eğlenceli geçen buluşmasını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

"Ayak tarafı bana denk gelmişti"

Trabzonspor tarafından paylaşılan videoda çorabı almakta zorlandığını anlatan taraftar Ömer Koç, “Bakasetas’ın etrafını 20-30 kişi sarmıştı. Tişörtünü almaya çalıştım ama alamadım. Ayak tarafı bana gelmişti. İkisini de çıkarıp alayım dedim, birisini çektim yarıda kaldı, alamadım. Diğer ayağındaki çorabı aldım. Zor oldu ama aldım. Çorabı aldık ama görücüsü çok. Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor” dedi.

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"Ben de çok eğlendim"

Yunan oyuncu Bakasetas da maç sonrasında kalabalığın arasında yaşadıklarını “O anda orada biri vardı. Onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdan çorabımı aldı. Ben de çok eğlendim” ifadeleriyle anlattı.