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Futbol
Haber Giriş: 16.02.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor'da sakatlık şoku!

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Son Dakika | Trabzonspor'da sakatlık şoku!

Trabzonspor, ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini’nin yerine Manuel Da Costa'nın ilk 11’e alındığını açıkladı.

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor'a Majid Hosseini'den kötü haber geldi.

Bordo mavili kulüp, Trabzonspor, ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini’nin yerine Manuel Da Costa'nın ilk 11’e alındığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Müsabaka öncesi ısınma esnasında kasığında ağrı hisseden Majid Hosseini’nin yerine takımımızda Manuel Da Costa ilk 11’de görev yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika | Trabzonsporda sakatlık şoku

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