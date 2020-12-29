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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Son dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı!

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Son dakika | Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı!
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Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalışma yaptı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun katılmadığı belirtildi. Djaniny'in salonda çalıştığı, Ekuban'ın da takımdan ayrı koştuğu öğrenildi.

Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.

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- Abdülkadir Ömür, takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Abdülkadir Ömür'ün, takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

En son ligin 12. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında takımda yer alan, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemeyen genç futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasında görev alabilecek.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Son dakika | Trabzonsporda Abdülkadir Ömür takımla çalışmalara başladı

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