Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir atağı

Trabzonspor transferde rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, Celta Vigo'da forma giyen eski futbolcusu Okay Yokuşlu ile birlikte Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile temaslara başladı.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Okay'ın kulübü ile görüşmeler sürerken, Gençlerbirliği ise Berat için 5 milyon Euro istedi. Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.

ABDULKADİR PARMAK VE HÜSEYİN'E TEKLİFLER VAR

Bu arada Bordo-Mavili takımda yeteri kadar şans bulamayan Hüseyin Türkmen ile taraftarın eleştirdiği isimlerden Abdülkadir Parmak'a teklifler geldiği belirtildi. (Takvim)

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