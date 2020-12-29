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Haber Giriş: 29.12.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir atağı

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Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir atağı
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Orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Celta Vigo forması giyen eski oyuncusu Okay Yokuşlu ve Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir için görüşmelere başladı.

Trabzonspor transferde rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, Celta Vigo'da forma giyen eski futbolcusu Okay Yokuşlu ile birlikte Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile temaslara başladı.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Okay'ın kulübü ile görüşmeler sürerken, Gençlerbirliği ise Berat için 5 milyon Euro istedi. Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.

Trabzonspordan Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir atağı

ABDULKADİR PARMAK VE HÜSEYİN'E TEKLİFLER VAR
Bu arada Bordo-Mavili takımda yeteri kadar şans bulamayan Hüseyin Türkmen ile taraftarın eleştirdiği isimlerden Abdülkadir Parmak'a teklifler geldiği belirtildi. (Takvim)

Trabzonspordan Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir atağı

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