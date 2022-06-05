Son dakika: Trabzonspor'a Cornelius piyangosu vurabilir! Fransa'ya karşı şov yapınca...

Haberin Devamı

Şampiyon Trabzonspor, stoper transferinde üst düzey bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Özellikle Devler Ligi nedeniyle tecrübe faktörünü ön planda tutan teknik direktör Abdullah Avcı, Boateng’in gündemde olduğunu açıklamıştı.

Lyon’un 33 yaşındaki Alman stoperi konusunda görüşmeler sürüyor. Fanatik'in haberine göre bir diğer hareketlilik de Felipe için yaşanıyor. Atletico Madrid’in Brezilyalı yıldızı ciddi şekilde radarda hatta temaslar hızlanmış durumda. Boateng gibi 33 yaşında olan Sambacı, istikrarı ve sakatlık konusunda soru işareti barındırmaması nedeniyle bir adım öne çıkıyor.

Atletico kararsız

Karadeniz devi, Atletico Madrid’le kontratı 30 Haziran’da bitecek olan Felipe için 2 artı 1 senelik kontrat öneriyor. İspanyol basınına göre Atletico, Felipe ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceğine henüz karar vermedi. Ancak La Liga ekibinin kontrat uzatma durumunda dahi 1 senelik teklif yapacağı belirtildi.

Haberin Devamı

CORNELIUS PİYANGOSU

Süper Lig ’de penaltısız attığı 15 golle Trabzonspor ’un şampiyonluğunda büyük rol oynayan ‘Kuzey’in Yeni Kralı’, Danimarka Milli Takımı’nda da kaldığı yerden devam etti. Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Vikingler, Fransa’ya konuk olurken, Benzema 51. dakikada ülkesini 1-0 öne geçirdi. 60’ta ise Danimarka’nın hocası Kasper Hjulmand’dan Cornelius hamlesi geldi. Trabzonspor’un yıldızı oyuna girdikten sadece 8 dakika sonra usta işi bir son vuruşla skoru eşitlerken, 88’de bir kez daha sahneye çıktı ve dar açıdan attığı müthiş golle Danimarka’yı galibiyete taşıdı.

Benzema’yı gölgede bıraktı

Stade de France’da maçın adamı seçilen ve geceye damgasını vuran Cornelius, hem Fransa hem de Danimarka basınında manşetleri süsledi. Türkiye’de müthiş bir sezon geçiren 29 yaşındaki forvetin, Trabzonspor’da yaşadığı şampiyonluğa vurgu yapılırken, performansıyla Benzema’yı gölgede bıraktığına dikkat çekildi.

20 milyon Euro’ya serbest kalıyor

Haberin Devamı

Trabzonspor’un geçen sezon 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cornelius, Süper Lig’de sergilediği üst düzey performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmişti. Fanatik'in haberine göre başta Hollanda ekipleri olmak üzere pek çok takımın takip ettiği Cornelius, Fransa karşısında attığı 2 golle tam anlamıyla vitrine çıktı. Daha önce menajerinin “10 milyon Euro’luk teklif getirebilirim” dediği Cornelius’un sözleşmesinde ‘20 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunuyor.

‘En iyi takımı yendik’

2-1’lik galibiyet sonrası Stade de France’daki Danimarkalı taraftarlara üçlü çektiren Cornelius, “Müthiş bir geri dönüş yaptık. Dünyanın en iyi takımını deplasmanda yendik. Benim adıma inanılmaz bir sezon. Hiç sakatlanmadım ve bu durum beni formda tutuyor” dedi.