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Son dakika: Beşiktaş Liverpool’dan ön libero Grujic’i istedi | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Marko Grujic
Son dakika: Beşiktaş Liverpool’dan ön libero Grujic’i istedi | Transfer haberi

Siyah beyazlılar, bu sezon Porto’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Marko Grujic için Liverpool Kulübü’ne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

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Orta sahaya defansif ağırlıklı futbolcu arayan Beşiktaş, Sırp futbolcu Marko Grujic’in peşine düştü... Siyah beyazlılar, bonservisi Liverpool’da olan ve bu sezon Porto’da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulundu. Porto’da 36 maçta forma giyen Grujic’in başka talipleri de olduğu, Liverpool yönetiminin bütün teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği öğrenildi.

ÜÇ TAKIMA KiRALANDI

Sırbistan Milli Takımı’nda da oynayan Grujic, 2016’da 20 yaşında ile 7 milyon Euro’ya Kızılyıldız’dan Liverpool’a satılmıştı. İngiliz kulübünde 16 maçta forma şansı bulan Sırp futbolcu, sırasıyla Cardiff, Hertha Berlin ve Porto’ya kiralandı.

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#Transfer#Beşiktaş#Marko Grujic

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