A Milli Takım'da Enes Ünal, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun, Burak Yılmaz sonrası umut oldular

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılamaya golcüler Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de başlarken Serdar Dursun ise sonradan oyuna dahil oldu.

ATILAN 2 GOLDE DE ENES'İN PAYI BÜYÜK

Milliler, ilk yarım saatte Faroe Adaları karşısında net bir gol fırsatı bulamazken 37. dakikada Enes Ünal'ın başlattığı atakta Cengiz Ünder'le golü bularak kilidi açtı.

Bu golde büyük katkıda bulunan Enes, Halil Dervişoğlu'nun farkı ikiye çıkaran golünde asist de yaparak güzel oyununu gol pasıyla süsledi.

HALİL 10 MAÇTA 5 ATTI

Faroe ağlarını sarsmayı başaran Halil Dervişoğlu ise A Milli Takım formasıyla çıktığı son 10 maçta 5. golünü kaydederek Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası gelecek adına umut verdi.

KRAL, PORTEKİZ MAÇI SONRASI BIRAKMIŞTI

Portekiz maçı sonrası Milli Takım'ı bırakma kararı alan Burak Yılmaz, sadece Ay Yıldızlılar'ın kendisine çok ihtiyaç duyduğu, sakatlık ve benzeri bir durumda dönebileceğini açıklarken "Penaltıyı atsam 2-2 olacaktı. O zaman Portekiz için zorlaşabilirdi. Atamadım, nasıl atamadım ben hala şok içerisindeyim. ömrüm boyunca her gece bu penaltıyı atacağım" sözlerinin ardından veda etmişti.

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GOL YÜKÜNÜ ÇEKMEYE BAŞLADILAR

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası gol yükü Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal gibi genç oyunculara kalırken her iki futbolcu da yaptığı gol katkısıyla umutlandırdı.

A Milli Takım formasıyla 5. maçına Faroe Adaları karşısında çıkan Serdar Dursun ise 4. golünü kaydetti.

KUNTZ'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayan karşılaşmada Malta Futbol Federasyonu’ndan Trustin Farrugia Cann düdük çaldı. Cann’in yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri üstlendi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 29 Mart’ta İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmanın ilk 11’ine göre 3 değişiklik yaparak takımını Faroe Adaları karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Altay Bayındır, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz yerine; Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu’na forma verdi. Türkiye’nin Faroe Adaları karşısındaki ilk 11’i şu şekilde: "Uğurcan Çakır - Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal."

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FERDİ KADIOĞLU İLK KEZ

Fenerbahçe forması giyen ve milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Faroe Adaları karşısında ilk kez milli forma ile sahaya çıktı. Kuntz tarafından ilk 11’de şans verilen Kadıoğlu, mücadeleye bu sezon Fenerbahçe’de sıklıkla oynadığı sol bek pozisyonunda başladı.

KUNTZ’TAN DÖRTLÜ SAVUNMA TERCİHİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşısında dörtlü savunmayı tercih etti. Milli takımın, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz ve hazırlık maçında İtalya’ya karşı oynadığı maçlarda üçlü savunma ile takımını sahaya süren Alman teknik adam, iki maç aranın ardından dörtlü savunmaya geçiş yaptı.

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MİLLİ TAKIMDA ÜÇ OYUNCU KADRODA YER ALMADI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, aday kadroda yer alan 3 oyuncuya 23 kişilik maç kadrosunda yer vermedi. Zeki Çelik, Cenk Özkacar ve Eren Elmalı, Faroe Adaları karşısında maç kadrosunda kendilerine yer bulamayan isimler oldu.

ERICSON’DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, takımının 29 Mart 2022 tarihinde Liechtenstein ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ilk 11’ine göre 4 değişiklik yaparak Türkiye karşısına çıktı. Ericson, ilk 11’de Lamhauge yerine Nielsen’e, Bjartalid yerine Jönsson’a, Andreasen yerine Rölantsson’a, Sörensen yerine Askham’a forma verdi.