Son Dakika: Trabzonspor, Stefano Wilfred Denswil transferini duyurdu

Trabzonspor, Bologna'nın Hollandalı stoperi Stefano Denswil'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu için 1.175.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir." denildi.

BOLOGNA 6 MiLYON EURO’YA ALDI

4 yıl Ajax’ta oynadıktan sonra 2015’te 1.2 milyon Euro’ya FC Brugge’e transfer olan Denswil, 2019’da da 6 milyon Euro’ya Bologna’ya satıldı.

Denswil, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında FC Brugge’ye kiralandı.

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