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Son Dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş
Son Dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 13:23

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu.

Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

İŞTE 5. HAFTANIN HAKEMLERİ

Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
Galatasaray-Samsunspor: Cihan Aydın
Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Konyaspor-Rizespor: Bahattin Şimşek
Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge
İstanbulspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman
Karagümrük-Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor-Ankaragücü: Çağdaş Altay

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#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş

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