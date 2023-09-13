Son Dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan!

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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri belli oldu.
Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Volkan Bayarslan yönetecek.
İŞTE 5. HAFTANIN HAKEMLERİ
Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
Galatasaray-Samsunspor: Cihan Aydın
Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Konyaspor-Rizespor: Bahattin Şimşek
Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge
İstanbulspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman
Karagümrük-Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor-Ankaragücü: Çağdaş Altay