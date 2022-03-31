Son Dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Lider Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.
İşte haftanın hakemleri;
2 NİSAN CUMARTESİ
Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan
Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
3 NİSAN PAZAR
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler
4 NİSAN PAZARTESİ
Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz