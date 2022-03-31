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Son Dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

#Trabzonspor#Beşiktaş#Zorbay Küçük
Son Dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek

Süper Lig'in 31. haftasının hakemleri belli oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbi karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Lider Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

İşte haftanın hakemleri;

2 NİSAN CUMARTESİ

Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Karagümrük: Ali Şansalan
Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
Altay-Antalyaspor: Yasin Kol

3 NİSAN PAZAR

Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
Alanyaspor-Rizespor: Halil Umut Meler

4 NİSAN PAZARTESİ

Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Zorbay Küçük

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